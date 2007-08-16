Результаты Третьего отборочного раунда Лиги УЕФА

Состоялись все первые матчи Третьего отборочного раунда Лиги УЕФА.

Лацио - Динамо (Бухарест) - 1:1

Рейнджерс - Црвена Звезда - 1:0

Бенфика - Копенгаген - 2:1

Валенсия – Эльфборг - 3:0

Севилья - АЕК - 2:0

Тулуза - Ливерпуль 0:1

Сараево - Динамо (Киев) 0:1

Фенербахче - Андерлехт 1:0

Спарта - Арсенал 0:2

Цюрих - Бешикташ 1:1

БАТЭ - Стяуа 2:2

Тампере Юнайтед - Русенборг 0:3

Спартак (Москва) - Селтик 1:1

Вердер - Динамо (Загреб) 2:1

Зальцбург - Шахтер 1:0

Аякс - Славия 0:1.

Ответные игры назначены на 28 и 29 августа. Поскольку в четырех встречах первого круга зафиксированы ничьи, а в шести - счет 1:0, они для многих команд могут стать решающими.