Результаты Третьего отборочного раунда Лиги УЕФА
07:59, 16 августа 2007Спорт
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Многое будет решаться в ответных матчах
Состоялись все первые матчи Третьего отборочного раунда Лиги УЕФА.
Лацио - Динамо (Бухарест) - 1:1
Рейнджерс - Црвена Звезда - 1:0
Бенфика - Копенгаген - 2:1
Валенсия – Эльфборг - 3:0
Севилья - АЕК - 2:0
Тулуза - Ливерпуль 0:1
Сараево - Динамо (Киев) 0:1
Фенербахче - Андерлехт 1:0
Спарта - Арсенал 0:2
Цюрих - Бешикташ 1:1
БАТЭ - Стяуа 2:2
Тампере Юнайтед - Русенборг 0:3
Спартак (Москва) - Селтик 1:1
Вердер - Динамо (Загреб) 2:1
Зальцбург - Шахтер 1:0
Аякс - Славия 0:1.
Ответные игры назначены на 28 и 29 августа. Поскольку в четырех встречах первого круга зафиксированы ничьи, а в шести - счет 1:0, они для многих команд могут стать решающими.
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