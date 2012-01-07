"Шахтер" шокирован травмами Луческу

Капитан футбольного клуба "Шахтер" Дарио Срна ошеломлен известием о том, что главный тренер Мирча Луческу попал в ДТП.

"Я только что звонил Карло (Николини, тренер "Шахтера" по физподготовке). Он контролирует ситуацию, контактирует с врачами, поддерживает Луческу и его семью. Я потрясен тем, что случилось с Мистером, - и чисто по-человечески это страшно, и для команды серьезный удар. Ребята уже в курсе. Они тоже в шоке", - сказал Срна, слова которого приводит официальный сайт "Шахтера".

"Мы переживаем за тренера. Но я знаю, что он сильный человек. И верю в то, что Мистер справится. Важно, чтобы в эти дни он не волновался, не беспокоился ни о чем - ни о нас, ни о футбольных делах. Сейчас главное - его здоровье. Я верю, что все будет хорошо", - добавил капитан.

Напомним,М.ЛУЧЕСКУбыл доставлен в больницусразупослетого,как 6января вБухарестеонпопал в автомобильную аварию.У негосломанысемь реберс левой стороны.Отдельныеребрасломанывнесколькихместах.Ушибленолегкое.Естькровь в плевральной полости.



В пресс-службеотметили,чтосейчасрумынскиеврачиещене принялиокончательное решение полечениюМ.ЛУЧЕСКУ.Изучаетсявозможностьоперативноговмешательства.Врачидолжныопределиться,необходима операцияизакреплениясломанныхреберсоответствующими медицинскимиустройствами.



«В любомслучае,какминимум,наэтом этапелечениебудет проходитьвБухаресте.Характертравмыне предполагаеттранспортировку,-отмечается в сообщении.