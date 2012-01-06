Луческу попал в ДТП - его госпитализировали

Наставник действующих чемпионов Украины, главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу 6 января попал в автомобильную аварию у себя на родине в Бухаресте. У румынского специалиста травма грудной клетки и, возможно, повреждения брюшной полости. Луческу госпитализирован в университетскую клинику скорой помощи Бухареста, пишет News.ru со ссылкой на adevarul.ro.

Сообщается, что автомобиль Луческу столкнулся с "Киа Сорренто" на бульваре Васила Милэ. Вместе с Луческу пострадал ещё один человек, который находился вместе с ним в салоне авто.

По словам свидетеля, который пытался оказать первую помощь, Мирча Луческу был напуган и жаловался на боли в груди: "Я пошел, чтобы помочь ему. Казалось, что он испугался и сказал мне, что у него болит в груди".

Сообщается, что автомобиль "Киа" столкнулся с трамваем, после чего его откинуло в машину с Луческу.