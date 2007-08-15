Динамо и Шахтёр завершили свои сегодняшние матчи в Лиге УЕФА
23:19, 15 августа 2007Спорт
1247
Счёт один, результат разный
Динамо (Киев) и Шахтёр (Донецк) завершили свои сегодняшние матчи в Третьем отборочном раунде Лиги УЕФА.
Киевляне в матче против боснийского Сараево на его поле выиграли 1:0 (Шацких 12).
Шахтер тоже играл на поле соперника и тоже завершил встречу с "футбольным счетом", но победу празднует его соперник - австрийский Зальцбург (Циклер 10, пенальти).
Ответные матчи состоятся 29 августа.
Остальные игры Третьего отборочного раунда, завершившиеся на эту минуту:
Тулуза - Ливерпуль 0:1
Фенербахче - Андерлехт 1:0
Цюрих - Бешикташ 1:1
БАТЭ - Стяуа 2:2
Тампере Юнайтед - Русенборг 0:3
Спартак Москва - Селтик 1:1
Аякс - Славия 0:1
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter