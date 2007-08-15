Динамо и Шахтёр завершили свои сегодняшние матчи в Лиге УЕФА

Динамо (Киев) и Шахтёр (Донецк) завершили свои сегодняшние матчи в Третьем отборочном раунде Лиги УЕФА.

Киевляне в матче против боснийского Сараево на его поле выиграли 1:0 (Шацких 12).

Шахтер тоже играл на поле соперника и тоже завершил встречу с "футбольным счетом", но победу празднует его соперник - австрийский Зальцбург (Циклер 10, пенальти).

Ответные матчи состоятся 29 августа.

Остальные игры Третьего отборочного раунда, завершившиеся на эту минуту:

Тулуза - Ливерпуль 0:1

Фенербахче - Андерлехт 1:0

Цюрих - Бешикташ 1:1

БАТЭ - Стяуа 2:2

Тампере Юнайтед - Русенборг 0:3

Спартак Москва - Селтик 1:1

Аякс - Славия 0:1