Открылся Международный турнир по боксу среди юниоров на призы Владимира Кличко

Сегодня в Бердичеве начался ІХ Международный турнир по боксу среди юниоров на призы чемпиона ХХVI Олимпийских игр Владимира КЛИЧКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской областной государственной администрации.

Участие в соревнованиях, которые продлятся до 19 августа, примут лучшие молодые боксеры Украины, России, Азербайджана, Казахстана, Турции, Польши, Литвы, Беларуси и других государств.

Турнир организован Бердичевским городским советом при поддержке Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Житомирской облгосадминистрации, Федерации бокса Украины, областной и Бердичевской городской федерации бокса.

Планируется, что в награждении победителей турнира примет участие чемпион Олимпийских игр Владимир КЛИЧКО.