Польша усиливает наказания за хулиганство на стадионах

Польша разрешит продажу и потребление алкоголя крепостью не более 3,5 градуса во время массовых мероприятий в стране с 13 января 2012 года.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба польского Министерства внутренних дел, отметив, что с 13 января вступит в силу соответствующее положение подписанного в ноябре 2011 года Президентом Польши Брониславом КОМОРОВСКИМ закона, направленного в первую очередь на усиление безопасности во время Евро 2012.

«Среди важнейших изменений, в частности, возможность прерывания массового мероприятия воеводой (аналог губернатора в Украине), когда его дальнейшее проведение угрожает здоровью или жизни участников, распространение запрета на вход на стадион (для футбольных хулиганов) на выездные матчи и усиление санкций для лиц, создающих угрозу безопасности массового мероприятия», - отметила пресс-служба.

Польское МВД сообщило, что «легкий» алкоголь будут продавать только в «мягкой» таре предприниматели с соответствующей лицензией, отметив, что люди не смогут самостоятельно приносить с собой такой алкоголь.

Кроме этого, слабоалкогольные напитки не будут продавать на мероприятиях «повышенного риска».

Польское министерство также отметило, что новым законом вводится минимальный штраф за хулиганство во время массовых мероприятий в размере почти 600 долларов (1 дол.= 3,4 злотых).

Закон, часть положений которого вступила в силу с половины ноября 2011 года и с 1 января с.г., также делает возможным наказание в виде тюремного срока.

«Заключение или штраф не менее 2 тысяч злотых может заплатить также человек, который во время массового мероприятия использует элементы одежды или другие предметы, которые делают невозможным или осложняют ее идентификацию», - отметила пресс-служба МВД.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2011 года польский Сейм преодолел поправку высшей палаты Сената, которая запрещала продажу какого-либо алкоголя во время массовых мероприятий в Польше.

Справка УНИАН. Польша начала готовить специальный закон, который усиливал бы наказание футбольных хулиганов, после нескольких случаев агрессивного поведения польских псевдо-болельщиков на футбольных матчах в Польше и за границей и выраженной UEFA обеспокоенности в связи с этой проблемой.

Польское издание DziennikGazetaPrawna писало, что подготовленный польскими властями специальный закон для повышения безопасности Евро-2012 в действительности не сможет сделать невозможным футбольным хулиганам вход на матче чемпионата.