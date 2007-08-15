На авиасалоне ”МАКС-2007” пройдет этап Кубка мира по высшему пилотажу

На авиасалоне "МАКС-2007" в подмосковном Жуковском пройдет этап Кубка мира по высшему пилотажу на поршневых самолетах, а также выступят пилотажные группы из России, Украины, Франции и США. Об этом сообщил в преддверии открытия салона заместитель начальника Управления Департамента науки и промышленной политики города Москвы Владимир Шабаров.

Кроме того, как сообщил Шабаров журналистам, на авиасалоне пройдет этап Кубка мира по высшему пилотажу на поршневых самолетах. "Выступление пилотов состоится 25 и 26 августа, когда на авиасалон смогут прийти все желающие. Как ожидается, выступление пилотов на поршневых самолетах состоится и 23 августа", - сказал он.

Он отметил также, что в работе "МАКС-2007" примут участие знаменитые российские пилотажные группы "Стрижи" и "Русские витязи", пилотажная группа - "Патруль де Франс", а также группы из США и Украины.

РИА "Новости"