«Шахтер» подписал грузинского полузащитника
21:59, 30 декабря 2011Спорт
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Контракт на 5 лет
В пятницу, 30 декабря, "Шахтер" подписал пятилетнее соглашение с грузинским полузащитником Давидом Таргамадзе.
Об этом сообщает пресс-служба дончан.
Грузин в первом круге чемпионата защищал цвета ПФК "Александрия".
До переезда в Украину Давид успел поиграть за немецкий "Фрайбург". На его счету также четыре поединка и один забитый мяч в составе национальной сборной Грузии.
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