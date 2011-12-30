«Шахтер» подписал грузинского полузащитника

В пятницу, 30 декабря, "Шахтер" подписал пятилетнее соглашение с грузинским полузащитником Давидом Таргамадзе.

Об этом сообщает пресс-служба дончан.

Грузин в первом круге чемпионата защищал цвета ПФК "Александрия".

До переезда в Украину Давид успел поиграть за немецкий "Фрайбург". На его счету также четыре поединка и один забитый мяч в составе национальной сборной Грузии.

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