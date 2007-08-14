Туристы побили журналистов

Футбольный турнир среди туристических компаний и СМИ, пишущих о туризме,“Anex tour football cup 2007” финишировал в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, турнир продолжался больше месяца, участие в нем приняли 12 команд.

Кубок турнира завоевала команда турфирмы «Anex tour», которая в финальном матче победила команду журналистов со счетом 1:0.

Команда «Anex tour» была сформирована из работников одноименной туристической фирмы (капитан – Виталий ВЕЛИЧКО) и усилена приглашенными профессиональными игроками (по регламенту турнира разрешалось приглашать до трех игроков. – УНИАН).

В сборную журналистов вошли сотрудники информационного агентства УНИАН и газеты “Голос Украины” (капитан команды – главный редактор УНИАН Александр ХАРЧЕНКО).

Турнир проводился в третий раз, победитель турнира и финалист договорились в сентябре сыграть матч-реванш.