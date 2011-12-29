Украина рассчитывает на 314 олимпийских лицензий на право участия в лондонских летних Олимпийских играх 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время итоговой пресс-конференции по результатам работы Государственной службы молодежи и спорта Украины в 2011 году сообщил председатель Госслужбы молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН.

В частности, он заметил, что 2011 год отличился спортивными свершениями и успешным ходом подготовки к Евро-2012. В частности, он напомнил о том, что 18 декабря Украина официально получила право на проведение чемпионата Европы по баскетболу среди мужских сборных в 2015 году.

Что касается возможного проведения в Украине в 2022 году зимней Олимпиады, то Р.САФИУЛЛИН сообщил, что Украину уже посетили ряд международных комиссий. Он отметил, что недавно Карпаты посетил представитель технического комитета Международного олимпийского комитета.

«Он остался довольным и порекомендовал нам пригласить президентов из отдельных спортивных федераций, чтобы они более узко выразили свои пожелания по поводу нашей подготовки», - сказал Р.САФИУЛЛИН.

Также председатель Госмолодёжьпорта заметил, что хотя пока право на участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне получили всего 166 украинских спортсменов, Украина рассчитывает на получение в целом около 314 олимпийских лицензий с количеством спортсменов около 220.

В общей сложности на конец декабря 2011 года спортсмены по олимпийским видам спорта приняли участие в 971 международном соревновании. Они завоевали в борьбе 450 наград: 110 золотых, 137 серебряных, 203 бронзовых (в олимпийских номерах программы – 314 медалей: 78 золотых, 95 серебряных и 141 бронзовая; в не олимпийских номерах – 136 медалей: 32 золотых, 42 серебряных и 62 бронзовых).

В этом году в олимпийских видах спорта на чемпионатах мира украинские спортсмены завоевали шесть золотых наград. Чемпионами мира стали легкоатлетка Ольга САЛАДУХА, Виктория ТЕРЕЩУК (современное пятиборье), боксеры Василий ЛОМАЧЕНКО, Тарас ШЕЛЕСТЮК, Евгений ХИТРОВ и Александр УСИК.

Украинские спортсмены по не олимпийским видам спорта завоевали в борьбе на чемпионатах мира 94 золотых, 88 серебряных и 87 бронзовых медалей; на чемпионатах Европы – 110 золотых, 67 серебряных и 73 бронзовых медали; на кубках мира – 16 золотых, 11 серебряных и 10 бронзовых медалей.