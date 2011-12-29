Украинские альпинисты сыграют в футбол на Эвересте

Альпинисты из Донецкой области собираются сыграть в футбол на самой высокой точке земного шара - пике Эверест - в честь чемпионата Европы по футболу, который в 2012 году примут Украина и Польша, заявил президент Донецкой областной федерации альпинизма Сергей Ковалев на сессии облсовета, сообщает корреспондент РИА Новости.

"Команда донецких альпинистов планирует в честь Евро-2012 первый футбольный матч (группового) этапа сыграть на вершине Эвереста. Пусть Украина забьет свой первый гол с самой высокой вершины планеты Земля, с вершины Эверест", - сказал Ковалев.

В Донецкой области с 2007 года реализуется проект "Уголь Донбасса на вершинах мира". Альпинисты уже успели покорить Говерлу, Монблан, Шиша-Пангму, Эльбрус, Эверест. На покоренных вершинах альпинисты оставляют уголь, добытый на шахтах Донбасса.

Евро-2012 пройдет с 8 июня по 1 июля на стадионах Украины и Польши. "Донбасс Арена"примет два матча хозяев турнира - украинской сборной, а также игру Англия - Франция, четвертьфинал и полуфинал турнира. Финал ЧЕ пройдет в Киеве 1 июля.