Хачериди заплатит самый большой штраф в истории «Динамо»

Защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди заплатит рекордно большой штраф за неспортивное поведение в матче "Динамо" - "Маккаби". Об этом сообщил президент "Динамо" Игорь Суркис.

"Это будет рекордный штраф для "Динамо". Он должен был сам оценить ситуацию, которая сложилась, и сделать выводы для себя. Мы не в детском саду, где есть старшие и младшие группы. И если проштрафился - переводим в младшую группу. Мы встретимся 10 января, когда команда выйдет из отпуска. Он поговорит со старшим тренером.

В профессиональных качествах Жени мы не сомневаемся, он хороший футболист. А вот над характером надо работать. Прежде всего помнить, что он играет в "Динамо" и находится в коллективе. Если он собирается переходить в бокс, то пусть об этом скажет заранее, и мы его готовы отпустить. А если он футболист, то должен быть в коллективе и придерживаться нормальных правил поведения.

Если он это все поймет, то, кроме жестокого штрафа, никаких других санкций мы на него распространять не планируем. Это будет очень крупный штраф. Считаю, что для киевского "Динамо" он будет рекордный", - рассказал Суркис.

Напомним, что Хачериди получил красную карточку после того, как схватил игрока "Маккаби" за шею (смотрите видео). "Динамо" осталось вдевятером и чуть не проиграло тот матч.

ТСН