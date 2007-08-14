В ФК «Арсенал» - массовое отравление футболистов основного состава

Пресс-служба ФК «АРСЕНАЛ» (Киев) уполномочена подтвердить, что в ночь на 13 август в 2007 году, а также в течение всего дня 13 августа у девяти футболистов основного состава клуба врачи констатировали диагноз «отравление».

У игроков повышенная температура (более 39 градусов), сильная рвота, некоторым из них срочно делаются капельницы, пишет Обком.

Медицинская служба ФК «АРСЕНАЛ» проводит собственное расследование относительно причин отравления. В то же время медслужба клуба констатирует: причиной отравления не могла быть еда, которую употребляли футболисты на территории спортбазы «Арсенала», поскольку она готовилась под специальным контролем одновременно для всего состава команды.

Подозрение пало на арбузы, которые покупали и употребляли отравленные члены команды. Но экспертизой эта версия не подтверждена.

Пресс-служба ФК «Арсенал» (Киев) получила официальные результаты химической экспертизы, которая была применена ко всей еде, которую употребляли отравленные игроки ФК «Арсенал». Результаты не подтвердили наличие в еде элементов, которые бы могли вызывать массовое отравление футболистов.

Руководство ФК «АРСЕНАЛ» вступило в переговоры с ПФЛ относительно возможного перенесения календарного матча с «Ворсклой», который должен состояться 17 августа в Полтаве, из-за массового отравления игроков основного состава ФК «АРСЕНАЛ».