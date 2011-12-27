Виталий Кличко поставил себе последнюю цель

Украинский боксер-тяжеловес Виталий Кличко заявил, что ему осталось достичь только одной цели до того, как он завершит карьеру. По словам Кличко, он хочет провести бой с бывшим чемпионом мира - британцем Дэвидом Хэем, сообщает интернет-издание BoxingScene.com. Переговоры о проведении этого поединка ведутся, но контракт пока не подписан.

В июле 2011 года Хэй провел бой против Владимира Кличко (младшего брата Виталия) и проиграл по очкам единогласным решением судей. Однако Кличко-старший заявил, что он не удовлетворен результатом этого поединка и хочет нокаутировать Хэя.

Британский боксер в октябре объявил об окончании карьеры, но вскоре заявил, что может вернуться на ринг ради боя с одним из братьев Кличко. Ранее в декабре немецкая газета Bild написала, что бой Виталия Кличко с Хэем может состояться в июне 2012 года.

В настоящее время Кличко-старший является чемпионом мира по версии WBC (Всемирный боксерский совет). 18 февраля он проведет бой с британцем Дереком Чисорой. Всего за карьеру 40-летний Кличко провел 45 боев, одержал 43 победы (40 из них - нокаутом) и потерпел два поражения.

Лента.ру