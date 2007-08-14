Украинские триатлонистки завоевали серебро на Чемпионате мира

Житомирские триатлонистки завоевали в борьбе серебряные награды в женской эстафете на Чемпионате мира.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской областной государственной администрации.

Председатель Житомирской облгосадминистрации Юрий ПАВЛЕНКО поздравил воспитанников отделения триатлона Житомирской областной школы высшего спортивного мастерства с успешным выступлением на этапе Кубке мира и Чемпионате мира в Тисайориши (Венгрия), которые проходили 11-12 августа этого года.

"То, что сборная команда Украины в женской эстафете была представлена исключительно спортсменками Житомирской области, еще раз подтверждает, что наши триатлонистки самые сильные в Украине. Это действительно повод для гордости и первый шаг к возрождению спортивной славы нашей области", - отметил Ю.ПАВЛЕНКО.

Юлия ЕЛИСТРАТОВА, Олеся ПРИСТАЙКО и Инна ЦЫГАНОК завоевали в борьбе серебряные награды Чемпионата, а Инна ЦЫГАНОК завоевала звание Мастера спорта международного класса.

Не менее важным является четвертое личное место Ю.ЕЛИСТРАТОВОЙ в индивидуальном первенстве этапа Кубка мира на олимпийской дистанции.

«Четвертое место в мировой элите триатлона дает уверенность в получении Юлией лицензии для участия в Олимпийских играх 2008 года в Пекине, и это лучший результат для спортсменов из государств СНГ в истории развития триатлона», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Руководитель области также поблагодарил тренеров-преподавателей областной школы высшего спортивного мастерства и спортивной школы «Авангард» Наталью КИРИЛЛОВИЧ, Анатолия КРЮКОВА, Игоря ИЩУКА.