СМИ: уволили Кварцяного

Главный тренер луцкой "Волыни" Виталий Кварцяный в понедельник был отправлен в отставку, сообщает "Спорт-Экспресс".

Днем, якобы, Виталия Владимировича вызвали на разговор с руководством, во время которого ему сообщили об увольнении без разъяснения причин. На данный момент все помощники Кварцяного остаются на своих местах и будут работать с командой до тех пор, пока не назначат нового главного тренера.

В чемпионате Украины после 20 туров "Волынь" идет на 12 месте. И недавно коуч "Волыни" сильно критиковал отечественных судей, замечает Сегодня.