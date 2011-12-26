На Олимпийские игры в Лондон поедут 166 украинских спортсменов

166 украинских спортсменов завоевали право участвовать в Олимпийских играх-2012 в Лондоне.

Об этом заявил председатель Государственной службы молодежи и спорта Украины Равиль САФИУЛЛИН во время чествования лучших спортсменов и тренеров Украины всех поколений – праздника "Эстафета спортивных поколений", сообщили УНИАН в Госслужбе.

По его словам, в полном объеме финансируется подготовка спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм в Лондоне, первым зимним юношеским Олимпийским играм в Австрии.

Как сказал Р.САФИУЛЛИН, украинские спортсмены будут выступать в Лондоне в 17 видах спорта.

Р.САФИУЛЛИН напомнил, что было выделено дополнительные необходимые средства - 75 млн. грн. – на подготовку олимпийцев.

Он отметил, что власть понимает необходимость поддержки спорта в стране, о чем свидетельствует увеличение финансирования спорта в госбюджете 2012 года.

По словам Р.САФИУЛЛИНА, в 2012 году, объявленном Годом спорта и здорового образа жизни, Украина будет принимать финал Чемпионата по футболу Евро-2012, Чемпионат мира-2012 по фехтования в Киеве.

В предновогодней встрече "Эстафета спортивных поколений" приняли участие чемпионы и рекордсмены мира и Европы, победители Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских игр всех времен, и Юношеских Олимпийских игр, Всемирных игр по неолимпийским видам спорта, кандидаты на участие в ХХХ летних Олимпийских играх, их наставники, в частности, Лариса ЛАТЫНИНА, Владимир ГОЛУБНИЧИЙ, Зинаида ТУРЧИНА, Валерий БОРЗОВ, Людмила ТУРИЩЕВА, Игорь КОРОБЧИНСКИЙ, Ольга БРЫЗГИНА, Богдан МАКУЦ, Стелла ЗАХАРОВА, Анна ЛИТВИНЕНКО, Эльбрус ТЕДЕЕВ, Альбина и Ирина ДЕРЮГИНЫ, Владимир ВОЛКОВ, Лилия ПОДКОПАЕВА, Василий ЛОМАЧЕНКО, Артур АЙВАЗЯН, Вадим ГУТЦАЙТ, Ирина ЗВЕРИНСКАЯ, Анна БЕССОНОВА, Ольга КОРОБКА.