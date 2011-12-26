На стадионе "Олимпийском" появятся детские секторы

На стадионе "Олимпийский" хотят сделать специальные детские секторы, пишет газета Сегодня. Там разрабатывают программу по работе с молодежью — Youth programme. Об этом заявил гендиректор госконцерна «Укрспортарена» Владимир Генинсон, в ведомстве которого находится НСК.

В качестве примера взяли арену в Нидерландах Philips Stadion, где есть два сектора для детей. На один пускают деток до 12 лет только в сопровождении взрослых, а в другой — дети старше 12 лет могут прийти без родителей. Но там находится больше стюардов, чем в других секторах. Причем они обязательно имеют педагогическое образование.



