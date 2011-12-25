В Москве не будет телетрансляции Евро-2012

Москва не вошла в список российских городов, в которых будут установлены большие экраны для показа матчей Евро-2012. Организаторы мероприятия опасаются повторения беспорядков.

Как передает информационный центр "Украина-2012", во время матчей чемпионата Европы во многих российских городах будут организованы фан-зоны, оборудованные большими экранами для массового просмотра игр. Такие территории для болельщиков появятся в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Уфе, Иркутске, Петрозаводске, Смоленске, Барнауле и других городах.

Однако Москва в этом перечне отсутствует. Сообщается, что организаторы помнят о массовых беспорядках, имевших место на Манежной площади и Тверской улице после поражения российской сборной от Японии на чемпионате мира 2002 года.

Вместе с тем, открытые фан-зоны будут организованы не на один вечер, а как минимум на весь срок пребывания в Украине и Польше российской сборной. Это будут небольшие площадки на 1-3 тысячи человек.