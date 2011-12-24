В Луганске построят Ледовый дворец

В Луганске в 2012 году начнется строительство Ледового дворца.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганского горсовета, об этом заявил мэр города Сергей КРАВЧЕНКО.

«Строительство Ледового дворца в нашем городе стоит первым в списке проектов 2012 года, я надеюсь, что все получится. Есть договоренности. Есть поддержка со стороны Кабинета министров и народных депутатов», – сказал С.КРАВЧЕНКО.

Как сообщал ранее начальник Управления экономики Луганского городского совета Владимир РАЗУМЦЕВ, на строительство Ледового дворца уже выделено 11,5 млн. грн. Из этой суммы 1,5 млн. – это средства городского бюджета, остальные 10 млн. грн. – государственные инвестиции.

25 января текущего года на сессии Луганского городского совета депутаты единогласно проголосовали за выделение земли под строительство Ледового дворца в квартале Степном.