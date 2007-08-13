Форвард сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни сломал ногу в воскресном матче Национального чемпионата. По предварительным прогнозам, футболист выбыл из строя на 6-8 недель и не сыграет в отборочном матче Евро-2008 со сборной России. Как отмечает «Би-Би-Си», в двух ближайших отборочных матчах – с Израилем и Россией за сборную Англии из-за травм, видимо, не смогут выступить Дэвид Бэкхем, Майкл Оуэн, Уэйн Бридж, а также капитан команды Джон Терри.

Эхо Москвы