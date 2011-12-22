Карпаты, Динамо и Металлист оштрафованы на 400 тысяч гривен

Львовские "Карпаты" и киевское "Динамо" оштрафованы на 100 тысяч гривен каждый.

О таком решении Дисциплінарного коммитета Премьер-лиги, сообщает Чемпіон.

Клубы были оштрафованы за матч, который состоялся 10 декабря на "Арене Львов".

Напомним, тогда матч из-за действий болельщиков, которые использовали пиротехнические средства, был приостановлен на 67 минуте. Перерыв длился десять минут.

Также "Карпаты" должны выплатить 47 тысяч гривен за нарушение во время других последних игр, "Динамо" еще заплатит 12 500 грн.

Кроме того, при разном роде нарушения были оштрафованы следующие команды:

"Арсенал" (Киев) - 22 500 грн

"Оболонь" (Киев) - 50 000 грн

"Металлист" (Харьков) - 152 500 грн

ПФК "Александрия" - 25 000 грн

"Ворскла" (Полтава) - 500 грн

"Ильичевец" (Мариуполь) - 12 500 грн

"Днепр" (Днепропетровск) - 43 000 грн

"Черноморец" (Одесса) - 62 500 грн

"Волынь" (Луцк) - 5 000 грн

"Кривбасс" (Кривой Рог) - 14 500 грн

"Шахтер" (Донецк) - 2 500 грн

"Металлург" (Донецк) - 12 500 грн

Добавим, что у каждого клуба есть семь дней, чтобы подать апелляцию.