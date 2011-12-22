Тимощук вернется под крыло «Газпрома»

Руководство "Газпрома" решило сделать концерн спонсором мюнхенского футбольного клуба "Бавария", пишет Sueddeutsche Zeitung. В среду, 21 декабря, состоялась закрытая встреча главы "Газпрома" Алексея Миллера с гендиректором клуба Карлом-Хайнцем Румменигге (Karl-Heinz Rummenigge) и председателем наблюдательного совета ФК Ули Хенесом (Uli Hoeness).

По мнению газеты, таким образом "Газпром" стремится улучшить свой имидж в Германии, и особенно в Баварии, где собирается инвестировать в строительство новых газовых электростанций. Официального подтверждения этой информации не дает ни энергоконцерн, ни футбольный клуб.

"Газпром" с 2007 года является главным спонсором другого немецкого клуба "Шальке 04", базирующегося в Гельзенкирхене (Северный Рейн-Вестфалия). В мае 2011 года договор с "Шальке 04" был продлен до 2017 года.

Gazeta.ua