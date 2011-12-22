Во время Евро-2012 в Польше будут жить 13 сборных, в Украине - 3

Национальная сборная Португалии за один день пребывания в Польше на Евро-2012 заплатит более 33 тысяч евро, что станет самой крупной суммой среди всех 13 команд, которые, по предварительной информации, выбрали польские центры базой своего пребывания на время чемпионата Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает польский телеканал TVPsport, по данным которого, португальцы остановятся в гостинице Remes Sport & Spa в Опаленице на западе Польши.

В тройку лидеров по расходам на пребывание вошли также россияне и поляки, которые за сутки в гостиницах Bristol и Hyatt в Варшаве, заплатят более 30 и 24 тысячи евро, соответственно.

Sheraton в Сопоте на побережье Балтийского моря обойдется ирландцам в 23 тысячи евро, а сборная Германии и Чехии заплатят за свои гостиницы в Гданьске и Вроцлаве, соответственно, 22,5 и 22,3 тысяч евро.

За гостиницы в Кракове англичане и голландцы заплатят, соответственно, 19 и около 16 тысяч евро, а итальянцы, которые остановятся возле Кракова, потратят за сутки 10,5 тысяч евро.

Самое дешевое пребывание в Польше обойдется сборным Хорватии, Дании и Испании: 8,3 тысяч, 7,7 тысяч и 4,7 тысяч евро, соответственно.

TVPsport отмечает, что испанцы, которые остановятся в селе Гневино на побережье Балтийского моря, заплатят за день своего пребывания в Польше в 7 раз меньше, чем сборная Португалии.

Как сообщал УНИАН, по неофициальным данным, в Украине, которая совместно с Польшей организует Евро-2012, остановятся только две зарубежных сборных из 16 участников еврочемпионата: Франции и Швеции.

Польская сторона планирует объявить официальный список команд, которые выбрали Польшу своим местом пребывания на время матчей еврочемпионата, в январе.

Матч открытия Евро-2012 состоится 8 июня в Варшаве, а финал - 1 июля в Киеве.