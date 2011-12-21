Умер легендарный вратарь киевского «Динамо»

Сегодня на семидесятом году жизни умер выдающийся футболист, вратарь киевского «Динамо» Евгений Васильевич Рудаков. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В составе «динамовцев» он семь раз выигрывал чемпионат СССР, трижды становился обладателем Кубка СССР, в 1971 году был признан лучшим игроком и лучшим вратарем СССР. В 1975 году поднимал Кубок обладателей кубков УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Последние годы Евгений Васильевич работал тренером в детско-юношеской футбольной школе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Прощание состоится 23 декабря в 11.00 в поминальном зале Байкового кладбища.