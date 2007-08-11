Результаты матчей 5-го тура чемпионата по футболу

Завершились сегодняшние четыре матча 5-го тура чемпионата Украины по футболу.

Динамо в Запорожье прервало свою безвыигрышную серию, забив один гол Металлургу (Маркович 32).

Шахтёру, как и в матче Лиги УЕФА, снова пришлось отыгрываться, однако снова успешно: в итоге 2:1 в игре против Ворсклы (Фернандиньо 54, Гладкий 79 - Грумич 31).

Арсенал на своём поле издевался (вычеркнуто) тренировал "Закарпатье" - 7:0 (Селезнёв 10,38,80, Деметрадзе 29, 39 Бито 71, дос Сантос 90)

Днепр записывает победные три очка при счёте 2:0 на своем поле против Нефтяника. (Назаренко 15, Кравченко 40)

С учётом вчерашнего матча Черноморец - Заря (1:0, Корытько 52) турнирное положение стало таким: Днепр - 15 очков, Шахтер - 13, Черноморец - 8; у семи команд (обоих Металлургов, Металлиста, Таврии, Харькова, Арсенала и Зари) по 7 очков, к ним осторожно примыкает Динамо с 6-ю; у Закарпатья и Ворсклы - по 4, у Карпат - 3, Нефтяника и Кривбасса - 0.

Однако завтра в матчах Карпаты - Металлург (Д), Металлист - Таврия и Кривбасс - ФК "Харьков" названные команды могут еще внести коррективы в итоги 5-го тура.