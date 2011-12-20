На Евро-2012 будет работать украинский арбитр

УЕФА обнародовала фамилии арбитров, которые будут работать на Чемпионате Европы по футболу 2012 года.

В число элитных рефери вошел украинский арбитр – одессит Виктор ШВЕЦОВ, сообщает Информационный центр «Украина-2012».

Ему представится случай поработать в поле лишь при условии, если кто-то из главных арбитров не сможет по каким-то причинам вывести команды на поле.

В.ШВЕЦОВ, а также Марчин БОРСКИ (Польша), Том ХАГЕН (Норвегия), Павел КРАЛОВЕЦ (Чехия) избраны как четвертые рефери.

В целом же, на Евро-2012 будут работать 12 главных арбитров, то есть на каждого придется по два матча группового турнира.

Полный список судей выглядит так: Джюнет ЧАКИР (Турция), Йонас ЭРИКССОН (Швеция), Виктор КАССАИ (Венгрия), Бьёрн КУЙПЕРС (Голландия), Стефан ЛАНУА (Франция), Педро ПРОЭНСА (Португалия), Никола РИЦЦОЛИ (Италия), Дамир СКОМИНА (Словения), Фольфганг ШТАРК (Германия), Крейг ТОМАС (Шотландия), Карлос ВЕЛАСКО (Испания), Ховард УЭББ (Англия).

Полностью состав бригад арбитров обнародуют в начале января. До Евро-2012 судьи проведут два тренировочных сбора – с 30 января по 2 февраля и с 30 апреля по 3 мая.