Открылся первый в западном регионе аэроклуб

В Ивано-Франковске начал свою деятельность первый в западном регионе аэроклуб.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель аэроклуба Сергей МАДРЫГА.

По его словам, отныне с высоты птичьего полета можно увидеть Прикарпатье. Полеты осуществляются на малогабаритном «Бекасе». В аэроклубе также можно научиться самому управлять самолетом.

«Основной принцип аэроклуба – это школа, - заметил С.МАДРЫГА. – Я создал первую в западном регионе школу, которая имеет право учить людей летать и выдавать им удостоверение пилота». Он считает, что каждый желающий может получить и отдых, и экстрим.

«Основная цель клуба – это популяризация авиационных видов спорта», - отметил председатель аэроклуба. Организаторы клуба ставят перед собой задачу – открыть первую авиационную школу, которая будет учить курсантов и выдавать удостоверение пилота сверхлегкого воздушного однодвигательного самолета до 7 тонн.

Идея создания аэроклуба возникла год назад. В аэроклубе перед полетом человеку дают флай-карту, по которой каждый может избрать себе маршрут. Себестоимость двадцати минут полета – 200 гривен.