Месси повторил казалось бы вечный рекорд клубного футбола

Форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси повторил невероятное достижение своего одноклубника Педро, которое тот установил в 2009 году.

Месси забивал голы во всех официальных турнирах, в которых принимала участие "Барселона" в сезоне 2010/11. Последний турнир, в котором не хватало голов аргентинца, был клубный чемпионат мира - и в воскресенье Месси восполнил этот пробел. Забил два мяча в ворота "Сантоса" в финале соревнований.

В целом Месси забил 55 голов: 31 - в чемпионате Испании, 6 - в Кубке страны, 12 - в Лиге чемпионов, 3 - в Суперкубке Испании, 1 - в Суперкубке УЕФА, 2 - на клубном чемпионате мира.

Педро также отметился голами в шести турнирах в 2009 году. Правда, забивал он нечасто: 3 гола - в чемпионате, 3 - в Кубке, 2 - в Лиге чемпионов, 1 - в Суперкубке страны, 1 - в Суперкубке УЕФА, 2 - на клубном чемпионате мира.

ТСН