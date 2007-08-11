Футбольные болельщики потратят на тотализатор 10 миллиардов долларов

Авторитетная английская букмекерская контора Ladbrokes спрогнозировала, что в наступающем сезоне (2007/08) футбольные болельщики по всему миру поставят на матчи около пяти миллиардов фунтов стерлингов (более десяти миллиардов долларов). Эта сумма станет абсолютным рекордом за всю историю футбола, сообщает Лента.русо ссылкой на интернет-издание readabet.com.

Прогноз Ladbrokes основан на анализе тенденций активности игроков на футбольном тотализаторе по всему миру. Лидером по количеству поставленных болельщиками денег по-прежнему останется английская премьер-лига. В этом турнире особое внимание привлекает противостояние "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Кроме того, в межсезонье-2007 многие клубы (например, "Ливерпуль") сделали громкие приобретения на трансферном рынке и также намерены претендовать на чемпионство.

Большое количество ставок, как обычно, ожидается на матчи Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и чемпионатов Испании и Италии. Переход полузащитника сборной Англии Дэвида Бекхэма из мадридского "Реала" в американский "Лос-Анджелес Гэлакси" привлек дополнительный интерес к американской лиге (MLS).

В Англии сегодня стартует новый сезон футбольной премьер-лиги. Чемпионат-2007/08 откроется в Сандерленде, где одноименная команда - новичок этого сезона - примет столичный "Тоттенхэм". Также в субботу будет сыграно еще шесть матчей.