Украина станет хозяйкой мужского Евробаскета-2015

Украина официально получила право на проведение чемпионата Европы по баскетболу среди мужских сборных в 2015 году. Соответствующее решение Совета ФИБА-Европа огласил в Мюнхене президент организации Олафур Рафнссон, сообщает Спорт Экспресс.

Напомним, 14 декабря баскетбольные ассоциации Франции, Германии, Италии и Хорватии приняли решение отозвать свою совместную заявку на проведение Евробаскета-2015 в связи с недовольством определенными моментами конкурсной процедуры. После этого конкурентов у украинской заявки не осталось.