Прикарпатье претендует принять Евробаскет-2015

Ивано-Франковская область будет претендовать на получение статуса принимающей стороны Евробаскета-2015.

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе областного совета, председатель Ивано-Франковского областного совета Александр СЫЧ считает, что область может претендовать на получение статуса принимающей стороны в случае положительного голосования по предоставлению Украине права принимать чемпионат Европы по баскетболу в 2015 году. (Как известно, конкуренты Украины за право принимать Евробаскет-2015 недавно отозвали свои заявки. Украина осталась фактически единственным претендентом.)

“Если 18 декабря 2011 года состоится положительное голосование и наша страна станет хозяином этого крупного спортивного форума, Ивано-Франковская область может претендовать на получение статуса принимающей стороны, - сказал А.СЫЧ. - Для этого у нас есть достаточная инфраструктура – международный аэропорт, высокого уровня гостиницы, близость к горным курортам, интересная архитектура и местный колорит, которые могут заинтересовать болельщиков и туристов».

По его словам, остается только построить современный спортивный комплекс, в котором бы проводились матчи Евробаскета. «Для этого имеем достаточно времени и, главное, мы уже начали этот процесс. Областной совет уже определил земельный участок для строительства спорткомплекса и выделил почти 300 тыс. грн. для разработки проектно-сметной документации. Максимально возможные средства планируем заложить в областном бюджете в следующем году. Я убежден, что при помощи государственного бюджета и привлечения частных инвестиций мы сможем своевременно построить спорткомплекс, который после завершения Евробаскета станет базовым для местных команд – баскетбольной “Говерлы”, футзального “Урагана” и проведения соревнований по другим видам спорта, которые нуждаются в закрытых площадках”, - заявил А.СЫЧ.

Председатель областного совета по этому поводу провел 15 декабря встречу с представителями областной Федерации баскетбола и баскетбольного клуба “Говерла”, на которой обсуждалась инициатива относительно необходимости подачи заявки на получение статуса принимающей стороны на Евробаскет-2015.

Такую идею поддержал и председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Михаил ВЫШИВАНЮК.