Кабмин учредил 75 стипендий для выдающихся тренеров
17:15, 16 декабря 2011Спорт
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Постановление правительства
Кабинет министров учредил 75 стипендий для выдающихся тренеров, которые обеспечивают подготовку спортсменов к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх.
Соответствующее постановление за № 1286 принято на заседании правительства 14 декабря, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы молодежи и спорта Украины.
По убеждению председателя Госслужбы молодежи и спорта Равиля САФИУЛЛИНА, учреждение этих стипендий предотвратит отток лучших тренеров за пределы страны.
По его словам, предоставление стипендий выдающимся тренерам будет способствовать их социальной защите, что, в свою очередь, положительно будет влиять на имидж Украины в мировом содружестве.
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