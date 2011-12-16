Кабмин учредил 75 стипендий для выдающихся тренеров

Кабинет министров учредил 75 стипендий для выдающихся тренеров, которые обеспечивают подготовку спортсменов к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх.

Соответствующее постановление за № 1286 принято на заседании правительства 14 декабря, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы молодежи и спорта Украины.

По убеждению председателя Госслужбы молодежи и спорта Равиля САФИУЛЛИНА, учреждение этих стипендий предотвратит отток лучших тренеров за пределы страны.

По его словам, предоставление стипендий выдающимся тренерам будет способствовать их социальной защите, что, в свою очередь, положительно будет влиять на имидж Украины в мировом содружестве.