Металлист узнал соперника у 1/16 Лиги Европы (обновлено)
Результаты жеребьевки
В штаб-квартире УЕФА завершилась жеребьевка 1/16 и 1/8 финала Лиги Европы.
Харьковский Металлист сыграет с австрийским Зальцбургом. В случае выхода в 1/8 финала подопечных Маркевича будет ждать поединок с победителем пары Рубин – Олимпиакос.
Жеребьевка 1/16 финала
Порту – Манчестер Сити
Аякс – МЮ
Локомотив – Атлетик
Зальцбург – Металлист
Сток Сити – Валенсия
Рубин – Олимпиакос
Алкмар – Андерлехт
Лацио - Атлетико
Стяуа – Твенте
Виктория – Шальке
Висла К – Стандард
Брага – Бешикташ
Удинезе – ПАОК
Трабзонспор – ПСВ
Ганновер – Брюгге
Легия - Спортинг
Жеребьевка 1/8 финала
Зальцбург/Металлист – Рубин/Олимпиакос
Легия /Спортинг - Порту /Манчестер Сити
Стяуа/Твенте – Виктория/Шальке
Висла К/Стандард – Ганновер/Брюгге
Сток Сити/Валенсия – Трабзонспор/ПСВ
Алкмар/Андерлехт - Удинезе /ПАОК
Лацио /Атлетико – Брага/Бешикташ
Аякс/МЮ – Локомотив/Атлетик
Матчи 1/16 состоятся 16 и 23 февраля, поединки 1/8 - 8 и 15 марта