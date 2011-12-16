Металлист узнал соперника у 1/16 Лиги Европы (обновлено)

Результаты жеребьевки

В штаб-квартире УЕФА завершилась жеребьевка 1/16 и 1/8 финала Лиги Европы. Харьковский Металлист сыграет с австрийским Зальцбургом. В случае выхода в 1/8 финала подопечных Маркевича будет ждать поединок с победителем пары Рубин – Олимпиакос. Жеребьевка 1/16 финала Порту – Манчестер Сити Аякс – МЮ Локомотив – Атлетик Зальцбург – Металлист Сток Сити – Валенсия Рубин – Олимпиакос Алкмар – Андерлехт Лацио - Атлетико Стяуа – Твенте Виктория – Шальке Висла К – Стандард Брага – Бешикташ Удинезе – ПАОК Трабзонспор – ПСВ Ганновер – Брюгге Легия - Спортинг Жеребьевка 1/8 финала Зальцбург/Металлист – Рубин/Олимпиакос Легия /Спортинг - Порту /Манчестер Сити Стяуа/Твенте – Виктория/Шальке Висла К/Стандард – Ганновер/Брюгге Сток Сити/Валенсия – Трабзонспор/ПСВ Алкмар/Андерлехт - Удинезе /ПАОК Лацио /Атлетико – Брага/Бешикташ Аякс/МЮ – Локомотив/Атлетик Матчи 1/16 состоятся 16 и 23 февраля, поединки 1/8 - 8 и 15 марта

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter