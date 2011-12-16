Металлист узнал соперника у 1/16 Лиги Европы (обновлено)

14:24, 16 декабря 2011
Спорт
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Результаты жеребьевки

В штаб-квартире УЕФА завершилась жеребьевка 1/16 и 1/8 финала Лиги Европы.

Харьковский Металлист сыграет с австрийским Зальцбургом. В случае выхода в 1/8 финала подопечных Маркевича будет ждать поединок с победителем пары Рубин – Олимпиакос.

Жеребьевка 1/16 финала

Порту – Манчестер Сити

Аякс – МЮ

Локомотив – Атлетик

Зальцбург – Металлист

Сток Сити – Валенсия

Рубин – Олимпиакос

Алкмар – Андерлехт

Лацио - Атлетико

Стяуа – Твенте

Виктория – Шальке

Висла К – Стандард

Брага – Бешикташ

Удинезе – ПАОК

Трабзонспор – ПСВ

Ганновер – Брюгге

Легия - Спортинг

Жеребьевка 1/8 финала

Зальцбург/Металлист – Рубин/Олимпиакос

Легия /Спортинг - Порту /Манчестер Сити

Стяуа/Твенте – Виктория/Шальке

Висла К/Стандард – Ганновер/Брюгге

Сток Сити/Валенсия – Трабзонспор/ПСВ

Алкмар/Андерлехт - Удинезе /ПАОК

Лацио /Атлетико – Брага/Бешикташ

Аякс/МЮ – Локомотив/Атлетик

Матчи 1/16 состоятся 16 и 23 февраля, поединки 1/8 - 8 и 15 марта

 

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