Лига Чемпионов: на кого ставят букмекеры

Британская букмекерская контора Williаm Hill представила свой взгляд на нынешний розыгрыш самого престижного клубного футбольного турнира.

Главным фаворитом розыгрыша британцы считают испанскую Барселону. Те, кто рискнет поставить на подопечных Франка Райкаарда, имеют шанс следующей весной получить сумму в пять раз больше.

В качестве конкурентов каталонцев Williаm Hill видит английские Манчестер Юнайтед и Челси (оба - 13 к 2), итальянские Милан и Интер (оба - 9 к 1), мадридский Реал (10 к 1) и Ливерпуль (14 к 1).

Шансы Шахтера и Динамо на победу в Лиге Чемпионов оцениваются скромно - 200 к 1. Тем не менее, они выше, чем у Зальцбурга и Сараево, которые обосновались ниже с соотношением 300 к 1 и 250 к 1 соответственно.

Шансы московского Спартака оцениваются, исходя из соотношения 150 к 1, столько же у его соперника - шотландского Селтика.

Корреспондент