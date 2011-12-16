Результаты матчей Лиги Европы

Завершились матчи последнего 6-го тура группового раунда Лиги Европы в группах A-C и G-I



Группа A



ПАОК - Рубин 1:1



Шэмрок Роверс - Тоттенхэм 0:4



После шести игр: ПАОК - 12 очков, Рубин - 11, Тоттенхэм - 10, Шэмрок Роверс - 0



Группа B



Копенгаген - Стандард 0:1



Ганновер - Ворскла 3:1



После шести игр: Стандард - 14 очков, Ганновер - 11, Копенгаген - 5, Ворскла - 2



Группа C



ПСВ - Рапид 2:1



Хапоэль - Легия 2:0



После шести игр: ПСВ - 16 очков, Легия - 9, Хапоэль - 7, Рапид - 3



Группа G



АЗ - Металлист 1:1



Аустрия - Мальме 2:0



После шести игр: Металлист - 14 очков, АЗ - 8, Аустрия - 8, Мальме - 1



Группа H



Брюгге - Брага 1:1



Бирмингем - Марибор 1:0



После шести игр: Брюгге - 11 очков, Брага - 11, Бирмингем - 10, Марибор - 1



Группа I



Удинезе - Селтик 1:1



Атлетико - Ренн 3:0



После шести игр: Атлетико - 13 очков, Удинезе - 9, Селтик - 6, Ренн - 3

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Сегодня в Ньоне (Швейцария) состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 и 1/8 финала Лиги Европы



В плей-офф Лиги чемпионов встретятся победители групп (Бавария, Интер, Бенфика, Реал, Челси, Арсенал, АПОЕЛ, Барселона) с командами, занявшими вторые места (Наполи, ЦСКА, Базель, Лион, Байер, Марсель, Зенит, Милан).



Победители групп проведут первые матчи на выезде. Соперниками не могут быть команды из одной страны или из одной группы предыдущего этапа.



Восемь клубов, занявших на групповом этапе Лиги чемпионов третьи места, продолжат выступление в Лиге Европы.



В 1/16 финала Лиги Европы 12 победителей групп (ПАОК, Стандард, ПСВ, Спортинг, Бешикташ, Атлетик, Металлист, Брюгге, Атлетико, Шальке, Твенте, Андерлехт) и четыре лучшие команды, занявшие третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов (МЮ, Манчестер Сити, Порту и Валенсия), сыграют против клубов, занявших вторые места в Лиге Европы (Рубин, Ганновер, Легия, Лацио, Сток Сити, Зальцбург, АЗ, Брага, Удинезе, Стяуа, Висла, Локомотив), и другой четверки из ЛЧ (Трабзонспор, Аякс, Олимпиакос, Виктория).



После жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы будут определены пары 1/8 финала. Матчам 1/16 финала присвоены номера - в каждом шарике, вынутом из "аквариума" будет бумажка с надписью "Победитель пары №".



Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 13.00.



Жеребьевка /16 и 1/8 финала Лиги Европы - в 14.00.