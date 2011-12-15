«Шахтер» начал реализацию проекта «Оранжевые шнурки»

Футбольный клуб «Шахтер» (г. Донецк) запустил детский проект «Оранжевые шнурки», направленный на формирование нового поколения болельщиков команды.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ФК «Шахтер».

В сообщении отмечается, что сегодня, 15 декабря, на стадионе «Донбасс Арена» состоялась презентация детского клуба ФК «Шахтер» под оригинальным названием «Оранжевые шнурки».

Исполнительный директор по стратегии, маркетингу и коммерции ФК «Шахтер» Джо ПАЛМЕР и директор департамента маркетинга и коммуникаций ФК «Шахтер» Юрий СВИРИДОВ подробно рассказали о сути проекта ученикам 3 класса гимназии №70 города Донецка, собравшихся по такому поводу в одном из залов стадиона.

«Оранжевые шнурки» - это долгосрочный проект, направленный на формирование нового поколения юных болельщиков ФК «Шахтер». Он создан по примеру детских клубов известных команд Европы: «Баварии», «Челси», «Арсенала» (Лондон). В рамках проекта будут проводиться различные мероприятия, призванные укрепить у детей интерес к «Шахтеру» и футболу, вовлечь их в процесс «боления» и поддержки команды во время посещения домашних матчей.

Проект рассчитан на детей в возрасте до 12 лет и включает в себя 4 основных направления: «Детский клуб» ФК «Шахтер»; Официальный сайт клуба «Оранжевые шнурки»; Образовательная программа «Футбол – школам» и Урок на «Донбасс Арене».

В пресс-службе подробно рассказали о каждом из этих четырех направлении.

Так, в рамках направления «Детский клуб» ФК «Шахтер» - при выписке из родильных отделений больниц г. Донецка молодые мамы будут получать от ФК «Шахтер» поздравительную открытку, информационный буклет и анкету для регистрации. Буклет расскажет об условиях и преимуществах официального участия ребенка в клубе.

Официальный сайт клуба «Оранжевые шнурки» - это сайт, на котором маленькие поклонники «Шахтера» могут зарегистрироваться для участия в клубе, читать, слушать и смотреть интересные новости о команде.

В рамках образовательной программы «Футбол – школам» тренеры Академии ФК «Шахтер» будут проводить занятия в третьих и четвертых классах школ г. Донецка: теоретический урок на тему здорового образа жизни, сбалансированного питания и вреда курения, а также урок футбола, проводящийся в спортивном зале.

Пилотный проект - Урок на «Донбасс Арене» в будущем позволит ученикам третьих классов школ города Донецка проводить один учебный день на «Донбасс Арене».