Состоялся долгожданный дебют Бекхэма в Гэлэкси (фото)

Наконец-то состоялся долгожданный дебют Девида Бекхэма в официальном поединке МЛС. Англичанин вышел на замену на 72-й минуте в матче его "Гэлэкси" с "Ди. Си. Юнайтед", сообщает Сегодня со ссылкой на Reuters. К тому времени калифорнийцы уже проигрывали со счетом 0:1 и играли в меньшинстве. Итоговый счет матча не изменился. Выход англичанина не внес перелома в ход игры. Впрочем, забитые трибуны стадиона "РФК" одобрительно подбадривали каждое касание мяча Бекхэмом.

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