Семин: сыграла злую шутку несдержанность

"Динамо" в матче последнего тура против израильского "Маккаби" подвела несдержанность.

Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер киевлян Юрий Семин, пишет пресс-служба клуба.

"Были два разных тайма. Если после первого можно было вести в четыре-пять мячей, то после исключений все изменилось. Мне даже сложно их комментировать", - сказал он.

"Хачериди поступил неадекватно, и это уже не первый раз, поступку Алмейды еще можно найти объяснение, хотя не стоило нарушать правила в той ситуации. После этого все сломалось, да и не играло уже никакой роли", - сказал он.

По словам Семина, в первую очередь подвела реализация моментов в первом тайме.

"После перерыва сыграла злую шутку несдержанность наших игроков и пошли исключения. Все начали нервничать, и хорошо, что нам удалось отыграться в меньшинстве. Это уже было неплохо", - объяснил он.

На вопрос, можно ли этот сезон назвать провальным, Семин ответил: "Это надлежит оценить президенту и болельщикам, которые приходят на стадион.".

Чемпион