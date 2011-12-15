Результаты матчей Лиги Европы

Завершились матчи последнего 6-го тура группового раунда Лиги Европы в группах D-F и J-L



Группа D



Лацио - Спортинг 2:0



Цюрих - Васлуй 2:0



После шести игр: Спортинг - 12 очков, Лацио - 9, Васлуй - 6, Цюрих - 5



Группа E



Бешикташ - Сток Сити 3:1



Динамо - Маккаби Т-А 3:3



После шести игр: Бешикташ - 12 очков, Сток Сити - 11, Динамо - 7, Маккаби - 2



Группа F



ПСЖ - Атлетик 4:2



Слован - Зальцбург 2:3



После шести игр: Атлетик - 13 очков, Зальцбург - 10, ПСЖ - 10, Слован - 1



Группа J



Маккаби Хайфа - Шальке 0:3



Стяуа - АЕК 3:1



После шести игр: Шальке - 14 очков, Стяуа - 8, Маккаби - 6, АЕК - 5



Группа K



Висла - Твенте 2:1



Фулхэм - Оденсе 2:2



После шести игр: Твенте - 13 очков, Висла - 9, Фулхэм - 8, Оденсе - 4



Группа L



Андерлехт - Локомотив 5:3



Штурм - АЕК 1:3



После шести игр: Андерлехт - 18 очков, Локомотив - 12, Штурм - 3, АЕК - 3

***

15 декабря последние игры в групповом раунде сыграют:

Группа A. ПАОК (11) - Рубин (10), Шэмрок Роверс (0) - Тоттенхэм (7)

Группа B. Копенгаген (5) - Стандард (11), Ганновер (8) - Ворскла (2)

Группа C. ПСВ (13) - Рапид (3), Хапоэль (4) - Легия (9)

Группа G. АЗ (7) - Металлист (13), Аустрия (6) - Мальме (1)

Группа H. Брюгге (10) - Брага (10), Бирмингем (7) - Марибор (1)

Группа I. Удинезе (8) - Селтик (5), Атлетико (10) - Ренн (3)