Результаты матчей Лиги Европы
Группы D-F и J-L
Завершились матчи последнего 6-го тура группового раунда Лиги Европы в группах D-F и J-L
Группа D
Лацио - Спортинг 2:0
Цюрих - Васлуй 2:0
После шести игр: Спортинг - 12 очков, Лацио - 9, Васлуй - 6, Цюрих - 5
Группа E
Бешикташ - Сток Сити 3:1
Динамо - Маккаби Т-А 3:3
После шести игр: Бешикташ - 12 очков, Сток Сити - 11, Динамо - 7, Маккаби - 2
Группа F
ПСЖ - Атлетик 4:2
Слован - Зальцбург 2:3
После шести игр: Атлетик - 13 очков, Зальцбург - 10, ПСЖ - 10, Слован - 1
Группа J
Маккаби Хайфа - Шальке 0:3
Стяуа - АЕК 3:1
После шести игр: Шальке - 14 очков, Стяуа - 8, Маккаби - 6, АЕК - 5
Группа K
Висла - Твенте 2:1
Фулхэм - Оденсе 2:2
После шести игр: Твенте - 13 очков, Висла - 9, Фулхэм - 8, Оденсе - 4
Группа L
Андерлехт - Локомотив 5:3
Штурм - АЕК 1:3
После шести игр: Андерлехт - 18 очков, Локомотив - 12, Штурм - 3, АЕК - 3
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15 декабря последние игры в групповом раунде сыграют:
Группа A. ПАОК (11) - Рубин (10), Шэмрок Роверс (0) - Тоттенхэм (7)
Группа B. Копенгаген (5) - Стандард (11), Ганновер (8) - Ворскла (2)
Группа C. ПСВ (13) - Рапид (3), Хапоэль (4) - Легия (9)
Группа G. АЗ (7) - Металлист (13), Аустрия (6) - Мальме (1)
Группа H. Брюгге (10) - Брага (10), Бирмингем (7) - Марибор (1)
Группа I. Удинезе (8) - Селтик (5), Атлетико (10) - Ренн (3)