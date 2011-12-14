Акция ФИФА: сдай автомат - получи билет на футбол

ФИФА планирует организовать специальную акцию по продаже дешевых билетов на чемпионат мира по футболу 2014 года в Бразилии тем, кто добровольно сдаст оружие, сообщает Би-би-си со ссылкой на министра юстиции страны.

Правительство поощряет добровольную сдачу оружия: жители, владеющие оружием как на законных основаниях, так и нелегально, могут его сдать, не называя своего имени, а в некоторых случаях даже за вознаграждение.



Однако, как считают власти, билеты на стадион и футболки с автографами грантов мирового футбола могут оказаться куда более привлекательным стимулом.



В Бразилии - один из самых высоких в мире показателей владения оружием. За прошедшее десятилетие в стране резко возросло число убийств.