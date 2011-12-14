Динамо вылетело из Лиги Европы

Киевское "Динамо" бесславно завершило выступления в еврокубках 2011/12. В шестом туре группового турнира Лиги Европы динамовцы сыграли в боевую ничью с тельавивським "Маккаби" - 3:3, сообщает ТСН.

Даже учитывая, что в "Динамо" фактически не было шансов на выход в плей-офф, такой результат в матче с далеко не первой командой Израиля является позором.

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Лига Европы. Групповой турнир. Группа E. 6-й тур

ДИНАМО (Киев, Украина) - МАККАБИ (Тель-Авив, Израиль) - 3:3

1:0 Леандро Алмейда, 11

2:0 Олег Гусев, 17

2:1 Омар Веред, 48 (Альберман пробил со штрафного, мяч рикошетом от "стенки" попал к Вереду и тот расстрелял Коваля с нескольких метров)

2:2 Ельран Атар, 62

2:3 Мунас Даббур, 75

3:3 Олег Гусев, 81

Предупреждения: Нивалдо, 54; Ейни, 56; Андрей Ярмоленко, 60; Мусса Конате, 68

Удаления: Леандро Алмейда, 47 (фол последней надежды) Евгений Хачериди, 56 (неспортивное поведение)