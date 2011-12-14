Динамо вылетело из Лиги Европы
Завершило выступления в еврокубках
Киевское "Динамо" бесславно завершило выступления в еврокубках 2011/12. В шестом туре группового турнира Лиги Европы динамовцы сыграли в боевую ничью с тельавивським "Маккаби" - 3:3, сообщает ТСН.
Даже учитывая, что в "Динамо" фактически не было шансов на выход в плей-офф, такой результат в матче с далеко не первой командой Израиля является позором.
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Лига Европы. Групповой турнир. Группа E. 6-й тур
ДИНАМО (Киев, Украина) - МАККАБИ (Тель-Авив, Израиль) - 3:3
1:0 Леандро Алмейда, 11
2:0 Олег Гусев, 17
2:1 Омар Веред, 48 (Альберман пробил со штрафного, мяч рикошетом от "стенки" попал к Вереду и тот расстрелял Коваля с нескольких метров)
2:2 Ельран Атар, 62
2:3 Мунас Даббур, 75
3:3 Олег Гусев, 81
Предупреждения: Нивалдо, 54; Ейни, 56; Андрей Ярмоленко, 60; Мусса Конате, 68
Удаления: Леандро Алмейда, 47 (фол последней надежды) Евгений Хачериди, 56 (неспортивное поведение)