Только две сборные отважились жить в Украине во время Евро-2012?

Только 2 национальных сборных из 16 участников финальной части Евро-2012 планируют жить в Украине в период проведения чемпионата. Это не учитывая украинскую сборную, у которой база и так на родине.

Об этом сообщает польское информационное агентство РАР.

Пресс-секретарь компании Euro 2012 Polska Юлиуш ГЛУСКИЙ не подтвердил и не опроверг УНИАН эту информацию, отметив, что компания официально сообщит о том, какие сборные выбрали Польшу местом пребывания на Евро-2012, в январе.

Он сказал, что на сегодня еще не все команды окончательно выбрали базы пребывания.

"Еще продолжаются переговоры с некоторыми клубами", - сказал Ю.ГЛУСКИЙ, который не стал комментировать, почему большинство клубов выбрали Польшу.

"Все знаю, но пока ничего не скажу", - отметил он.

По данным польского агентства, в Украине на Евро-2012 из иностранных команд будут базироваться лишь сборные Франции и Швеции.

РАР отмечает, что большинство сборных изначально больше хотели жить в Польше, чем в Украине, за исключением сборных России и Хорватии.

"Судьба, однако, забросила их в Польшу - россиян ожидают матчи в Варшаве и Вроцлаве, а хорватов - в Познани и Гданьске. Поэтому сборная России решила жить в столичной гостинице "Бристоль", а хорваты в последние дни посещали Тихи и Медзихуд. Конкретного решения еще не приняли, но уже отказались от резервирования в Донецке", - отмечает агентство.

По данным РАР, ни одна команда из группы "В" - матчи которой будут проходить во Львове и в Харькове - не осмелилась на то, чтобы остановиться в Украине.

"Не испугала их даже необходимость длительного путешествия. Команда из Дании на матч с Голландией будет вынуждена преодолеть из Колобжега расстояние в более 1700 километров", - подчеркивает агентство.

РАР отмечает, что в самом популярном среди туристов польском городе Краков останутся три сборные: Англии, Голландии и Италии.

"Большинство решений сборных, которые принимают участие в чемпионате, имеют характер неофициальный, а лишь некоторые из них подписали необходимые условия", - отмечает польское агентство новостей.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря состоялась жеребьевка команд на матчи Евро-2012, которые состоятся в четырех польских и четырех украинских городах в начале лета следующего года.