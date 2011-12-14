15 футболистов получили тюремные сроки за договорные матчи

В Хорватии суд вынес обвинительный приговор пятнадцати футболистам и спортивным чиновникам за организацию договорных матчей, сообщает Би-би-си.



Подсудимые были признаны виновными в организации восьми игр национального чемпионата с заранее известным результатом и попытке подстроить еще три.



Большинство подсудимых приговорены к тюремным срокам до десяти месяцев, а также к штрафам в размере более 250 тысяч долларов - именно на такую сумму они могли рассчитывать в случае успеха аферы.



Организаторы мошенничества - гражданин Хорватии и двое граждан Словении - приговорены к одному году тюрьмы каждый.



Спортивный подлог, о котором стало известно благодаря информации, полученной от немецкой полиции, вызвал серьезный скандал в национальной футбольной лиге. Расследование продолжалось 2 года.



Незадолго до вынесения приговора суда стало известно об аресте еще двух крупных футбольных чиновников: полиция Хорватии подозревает обоих в получении взяток.