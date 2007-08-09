Билеты на матч Евро-2008 Украина - Италия побьют ценовой рекорд

Отборочный матч Евро-2008 Украина - Италия на НСК "Олимпийский" в Киеве побьет рекорд билетной дороговизны. 28 марта в Одессе на матч нашей сборной с Литвой самый дорогой пропуск на стадион стоил 200 гривен. Поединок подопечных Олега Блохина против чемпионов мира-2006 превзойдет ту цену в два с половиной раза, пишет газета "Сегодня". Как сообщил вчера вице-президент федерации футбола Украины Владимир Лашкул, самые дорогие билеты на игру с Италией обойдутся в 500 гривен.

"На матче Франция - Украина 2 июня в Париже самый дорогой билет стоил 75 евро ($103)", - отметил, для сравнения, Лашукул. А затем вспомнил о концерте на НСК "Олимпийский" в Киеве Джорджа Майкла: "На него билеты стоили от 180 до 7500 гривен".

Вице-президент ФФУ поспешил успокоить тех, кто не осилит стодолларовые билеты: "Основная масса билетов будет значительно дешевле: свыше 17 тысяч поступят в продажу по 30 гривен, свыше 23 тысяч - по 50 гривен. В первую очередь мы удовлетворим заявки регионов, а уже на следующей неделе запустим сайт, где билеты можно будет купить через интернет".

В целом, на матч с Италией выпустят билеты девяти ценовых категорий: по 10, 30, 50, 70, 150, 200, 300, 400 и 500 гривен.

Как известно, после 6 матчей в отборочной группе Украина с 12 очками занимает 4-е место. У Шотландии - 15 очков, Италии - 16, Франции - 18. Но при этом соперники сыграли на один матч больше.