УЕФА начал продажу билетов Евро-2012 для болельщиков 16 сборных

Сегодня на официальном сайте УЕФА uefa.com стартовала продажа билетов на Евро-2012 для болельщиков 16 команд, которые вышли в финальную стадию соревнований.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

УЕФА напоминает, что определенное количество билетов было оставлено для почитателей 16 команд, которые будут играть в финальном раунде. Приобрести их можно лишь на основании гражданства и/или места жительства автора заявки. Обладателей билетов определит лотерея, поэтому болельщикам не нужно слишком спешить с оформлением заявки. Это можно сделать до 29 февраля 2012 года, правда, для некоторых футбольных ассоциаций дата может быть другой – в зависимости от их собственных правил, приведенных на соответствующих билетных порталах.

Всего для сторонников сборных, которые принимают участие в финальной части, было зарезервировано 32% билетов. Каждая команда получает 16% от общего количества мест на стадионе, или минимум 6 тысяч билетов на каждый свой матч группового турнира. В четвертьфиналах и полуфиналах это число составляет 5 тысяч билетов на каждую команду. Финалистов смогут поддержать по 9 тысяч болельщиков с каждой стороны.

Составляющей частью стратегии УЕФА по продаже билетов является программа для туроператоров, с помощью которой фаны будут иметь возможность приобрести туры у лицензированных агентств, а затем на uefa.com - билеты на матчи, под которые эти туры рассчитаны. В каждой стране-участнице финала будет максимум два оператора, которые будут предлагать такую услугу. Компания TUI Travel PLC является официальным партнером УЕФА по вопросам размещения, и в большинстве стран именно она является оператором, имеющим лицензию.

Во время этой программы, которая будет осуществляться с 12 декабря по 1 марта, будет реализовано до 31 тысячи билетов. Это означает, что болельщики получат еще 1 тысячу билетов на каждую игру.

Всего на Евро-2012 будет изготовлено 1,4 миллиона билетов. Приблизительно 85% из них достанутся болельщикам с помощью продажи на официальном сайте УЕФА, распределения через национальные ассоциации 16 участников финальной стадии и конкурсов, организованных спонсорами турнира. Остальные билеты получат ассоциации УЕФА, чьи сборные не пробились на чемпионат, другие члены футбольной семьи, такие как конфедерации, клубы, арбитры и официальные лица, члены правительств стран-хозяек и представители городов-хозяев, VIP-гости, а также обладатели пакетов корпоративного приема.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины, на сайтах ФФУ (www.ffu.org.ua) и УФЕ (www.ufi.com.ua) будет размещен специальный баннер с прямой ссылкой на Портал по продаже билетов для болельщиков на сайте www.uefa.com.

Все болельщики, которые являются гражданами Украины или проживают на ее территории, будут иметь возможность оставить заявку на вышеуказанном сайте, начиная с 12:00 12 декабря 2011 года до 24:00 29 февраля 2012 года.

В ФФУ обращают внимание на то, что все заявки без исключения будут рассмотрены лишь после 29 февраля 2012 года, независимо от того, когда они были поданы. После 15 марта 2012 года каждый болельщик, своевременно оформивший заявку на сайте www.uefa.com, получит письмо на электронную почту с информацией о результатах своего запроса. В случае, если результат заявки будет положительный, с лицевого счета (кредитной карточки) лица, которому повезло, будет автоматически снята сумма стоимости заказанных билетов. Если был избран вариант осуществления оплаты с помощью банковского перевода, на электронную почту будет направлена полная информация (название банка, номер счета и т.д.), необходимая для осуществления платежа. Те болельщики, которые не выиграли право купить билеты, будут отнесены в так называемый Список ожидания.

Если же болельщику повезло выиграть право купить билеты, но по каким-то причинам он не успел своевременно оплатить свой заказ, его билеты автоматически попадают к болельщикам, занесенным в Список ожидания. В этом случае приоритетное право на приобретение билетов будет предоставлено тем болельщикам, которые выбрали вариант оплаты с помощью кредитной карточки.