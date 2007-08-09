Тимощук забил три гола в матче против Динамо

В среду 8 августа состоялись матчи 1/8 финала Кубка России. Наибольшее внимание привлекала встреча в Санкт-Петербурге, где местный "Зенит" принимал "Динамо". Хозяева одержали победу со счетом 9:3, причем три первых гола "Зенит" забил с пенальти, а судья показал участникам матча три красные карточки, сообщает Лента.ру.

В первом тайме было забито всего два мяча. На девятой минуте капитан "Зенита" Анатолий Тимощук реализовал первый пенальти, вскоре после чего вратарь "Динамо" Жидрунас Карчемарскас, получивший повреждение, уступил место Антону Шунину. На 42-й минуте Тумощук оформил дубль, еще раз точно пробив с 11-метровой отметки. Пенальти были назначены за нарушения против Андрея Аршавина и Радека Ширла.

Незадолго до перерыва арбитр матча Александр Евстигнеев удалил с поля Леандро Фернандеса ("Динамо") и Игоря Денисова ("Зенит"). В начале второго тайма судья назначил третий пенальти в ворота гостей за игру рукой в штрафной площади, и на этот раз 11-метровый реализовал Алехандро Домингес.

До конца матча оставалось около 40 минут и за это время команды забили еще девять голов, причем шесть из них провели футболисты "Зенита". В итоге в составе хозяев хет-трик оформили Тимощук и Константин Зырянов, два мяча забил Домингес, еще один - Аршавин. У "Динамо" голы на счету Арунаса Климавичюса, Цветана Генкова и Дмитрия Комбарова. Центральный защитник динамовцев Денис Колодин был удален за вторую желтую карточку.

Кубок России по футболу - 2007/08. Состав пар 1/4 финала

"Зенит" - "Томь"

"Амкар" - ФК "Москва"

"Урал" - "Сатурн"

ЦСКА - "Спартак" (Нальчик)