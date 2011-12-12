Владимир Кличко дал слово побеждать в каждом бое

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал о своих профессиональных планах на будущее.

"Я чувствую, что только подхожу к пику своих сил. Физически я чувствую себя просто отлично. Моя мотивация - выиграть все свои поединки, и я обещаю вам, что так и будет - я одержу победу в каждом из будущих моих боев. Не хочу показаться слишком самонадеянным, но я действительно в это верю", - сказал Кличко-младший в интервью On The Ropes Radio.

Кроме того, он рассказал о своих потенциальных соперниках - Александре Поветкине и Роберте Хелениусе.

"Это было бы просто фантастически - встретиться с ними на ринге. Кто-то говорит, что будет готов встретиться со мной в 2012-м, второй - в 2013-м, третий - в 2020-м (смеется). А я готов встретиться с ними уже сейчас, и очень хотел бы побоксировать и с Поветкиным, и с Хелениусом, у которого очень хорошие физические данные - давно уже я не боксировал с таким габаритным бойцом", - отметил Владимир.

ТСН