Результаты 20-го тура Чемпионата Украины по футболу
До встречи весной!
Завершился 20-й тур Чемпионата Украины по футболу
Кривбасс - Шахтер 0:4 (Коста 10, Мхитарян 61, Эдуардо 84, Адриано 90+2) .
Металлург - Заря 3:0 (Пиззелли 16, Траоре 28, Димитров 68)
Волынь - Ильичевец 0:1 (Тищенко 41)
Александрия - Металлист 1:3 (Ксенз 23 - Клейтон 21, Девич 64, 86)
Карпаты - Динамо 0:1 (Идейе 88)
Днепр - Черноморец 1:0 (Калинич 22 пен.)
Арсенал - Ворскла 2:0 (Матвеев 5 авт., Гоменюк 39 )
Оболонь - Таврия 1:3 (Мандзюк 18 - Шиндлер 19, 37, Калиниченко 35)
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В 21-м туре (ориентировочно 3 марта) встретятся:
Заря (12) - Карпаты (16)
Динамо (52) - Арсенал (30)
Ворскла (24) - Кривбасс (31)
Александрия (14) - Волынь (19)
Шахтер (51) - Днепр (33)
Металлист (47) - Оболонь (11)
Черноморец (21) - Ильичевец (23)
Таврия (30) - Металлург (29)