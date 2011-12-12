Результаты 20-го тура Чемпионата Украины по футболу

До встречи весной!

Завершился 20-й тур Чемпионата Украины по футболу Кривбасс - Шахтер 0:4 (Коста 10, Мхитарян 61, Эдуардо 84, Адриано 90+2) . Металлург - Заря 3:0 (Пиззелли 16, Траоре 28, Димитров 68) Волынь - Ильичевец 0:1 (Тищенко 41) Александрия - Металлист 1:3 (Ксенз 23 - Клейтон 21, Девич 64, 86) Карпаты - Динамо 0:1 (Идейе 88) Днепр - Черноморец 1:0 (Калинич 22 пен.) Арсенал - Ворскла 2:0 (Матвеев 5 авт., Гоменюк 39 ) Оболонь - Таврия 1:3 (Мандзюк 18 - Шиндлер 19, 37, Калиниченко 35) *** В 21-м туре (ориентировочно 3 марта) встретятся: Заря (12) - Карпаты (16) Динамо (52) - Арсенал (30) Ворскла (24) - Кривбасс (31) Александрия (14) - Волынь (19) Шахтер (51) - Днепр (33) Металлист (47) - Оболонь (11) Черноморец (21) - Ильичевец (23) Таврия (30) - Металлург (29)

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