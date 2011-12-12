Результаты 20-го тура Чемпионата Украины по футболу

06:22, 12 декабря 2011
Спорт
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До встречи весной!

Завершился 20-й тур Чемпионата Украины по футболу

 

Кривбасс - Шахтер 0:4 (Коста 10, Мхитарян 61, Эдуардо 84, Адриано 90+2) .

Металлург - Заря 3:0 (Пиззелли 16, Траоре 28, Димитров 68)

Волынь - Ильичевец 0:1 (Тищенко 41)

Александрия - Металлист 1:3 (Ксенз 23 - Клейтон 21, Девич 64, 86)

 

Карпаты - Динамо 0:1 (Идейе 88)

 

Днепр - Черноморец 1:0 (Калинич 22 пен.)

 

Арсенал - Ворскла 2:0 (Матвеев 5 авт., Гоменюк 39 )

 

Оболонь - Таврия 1:3 (Мандзюк 18 - Шиндлер 19, 37, Калиниченко 35)

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В 21-м туре (ориентировочно 3 марта) встретятся:

Заря (12) - Карпаты (16)

Динамо (52) - Арсенал (30)

Ворскла (24) - Кривбасс (31)

Александрия (14) - Волынь (19)

Шахтер (51) - Днепр (33)

Металлист (47) - Оболонь (11)

Черноморец (21) - Ильичевец (23)

Таврия (30) - Металлург (29)

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