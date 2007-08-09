Лига чемпионов: итоги 2-го отборочного раунда
Соперником киевских динамовцев будет Сараево
В среду состоялись ответные матчи 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов в 10 парах:
Пюник - Шахтер 1-2 (0-2 первый матч)
Дебрецен - Эльфсборг 0-0 (0-1)
Заглембе - Стяуа 1-2 (0-1)
Генк - Сараево 1-0 (1-2)
Бешикташ - Шериф 3-0 (1-0)
Вентспилс - Зальцбург 0-4 (0-3)
Астана - Русенборг 1-7 (1-3)
Хафнарфьордур - БАТЭ 1-1 (1-3)
Црвена Звезда - Левадия 1-2 (1-0)
Жилина - Славия (3-4пенальти) 0:0 (0:0)
Третий квалификационный раунд стартует 14 и 15 августа. Донецкий Шахтер сразится с австрийским Зальцбургом, соперником киевских динамовцев будет Сараево (Босния и Герцоговина).
Остальные пары выглядят так:
Глазго Рейнджерс – Црвена Звезда
БАТЭ – Стяуа
Тампере Юнайтед – Русенборг
Спартак – Селтик
Вердер – Динамо Загреб
Аякс – Славия
Валенсия – Эльфсборг
Фенербахче – Андерлехт
Тулуза – Ливерпуль
Бенфика – Копенгаген
Лацио – Динамо Бухарест
Спарта – Арсенал
Цюрих – Бешикташ
Севилья – АЕК