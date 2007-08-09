Лига чемпионов: итоги 2-го отборочного раунда

08:19, 09 августа 2007
Спорт
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Соперником киевских динамовцев будет Сараево

В среду состоялись ответные матчи 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов в 10 парах:

Пюник - Шахтер 1-2 (0-2 первый матч)

Дебрецен - Эльфсборг 0-0 (0-1)

Заглембе - Стяуа 1-2 (0-1)  

Генк - Сараево 1-0 (1-2)

Бешикташ - Шериф 3-0 (1-0)

Вентспилс - Зальцбург 0-4 (0-3)

Астана - Русенборг 1-7 (1-3)

Хафнарфьордур - БАТЭ 1-1 (1-3)

Црвена Звезда - Левадия 1-2 (1-0)

Жилина - Славия (3-4пенальти)  0:0 (0:0)

Третий квалификационный раунд стартует 14 и 15 августа. Донецкий Шахтер сразится с австрийским Зальцбургом, соперником киевских динамовцев будет Сараево (Босния и Герцоговина).

Остальные пары выглядят так:

Глазго Рейнджерс  – Црвена Звезда

БАТЭ – Стяуа

Тампере Юнайтед – Русенборг

Спартак – Селтик

Вердер – Динамо Загреб

Аякс – Славия

Валенсия  – Эльфсборг

Фенербахче – Андерлехт

Тулуза – Ливерпуль

Бенфика – Копенгаген

Лацио – Динамо Бухарест

Спарта – Арсенал

Цюрих – Бешикташ

Севилья – АЕК

 

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