Лига чемпионов: итоги 2-го отборочного раунда

Соперником киевских динамовцев будет Сараево

В среду состоялись ответные матчи 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов в 10 парах: Пюник - Шахтер 1-2 (0-2 первый матч) Дебрецен - Эльфсборг 0-0 (0-1) Заглембе - Стяуа 1-2 (0-1) Генк - Сараево 1-0 (1-2) Бешикташ - Шериф 3-0 (1-0) Вентспилс - Зальцбург 0-4 (0-3) Астана - Русенборг 1-7 (1-3) Хафнарфьордур - БАТЭ 1-1 (1-3) Црвена Звезда - Левадия 1-2 (1-0) Жилина - Славия (3-4пенальти) 0:0 (0:0) Третий квалификационный раунд стартует 14 и 15 августа. Донецкий Шахтер сразится с австрийским Зальцбургом, соперником киевских динамовцев будет Сараево (Босния и Герцоговина). Остальные пары выглядят так: Глазго Рейнджерс – Црвена Звезда БАТЭ – Стяуа Тампере Юнайтед – Русенборг Спартак – Селтик Вердер – Динамо Загреб Аякс – Славия Валенсия – Эльфсборг Фенербахче – Андерлехт Тулуза – Ливерпуль Бенфика – Копенгаген Лацио – Динамо Бухарест Спарта – Арсенал Цюрих – Бешикташ Севилья – АЕК

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